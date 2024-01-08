Kimler Kayropraktik’e gider

Eskiden kırıkçı çıkıkçı ya da kütletmeci olarak bilinen bir tedavi yöntemiydi. Şimdilerde ise adeta bir trende. Kayropraktik’e başvuranların sayısı her geçen gün artıyor. Peki, Kayropraktik nedir? İşte, o sorunun yanıtı ve ayrıntılı bilgiler...

Kayropraktik, kırık çıkıkçı ya da kütletmeci olarak da bilinen, omurga, kemik ve kaslara elle müdahale edilerek sinir sisteminin düzenlenmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bir tedavi olarak kabul edilen kayropraktik, manuel tedavinin en bilimsel ve akademik olanıdır. Peki, kayropraktik nedir, kimlere uygulanır, nasıl yapılır ve fayda veya zarar korunur? İşte yanıtları:

Çoğumuz yaşamımızda en az bir kez boynumuzu ya da kaburgalarımızı kütlettirmişdir. İnsanı rahatlatan bir yöntem olduğu söylenebilir. Ancak yanlış uygulandığında sakatlıklara bile yol açabiliyor...

Şu aralar sosyal medyada çokça reklam yapılıyor hakkında. Bir tür kırıkçı çıkıkçı ya da kütletmeciliğin modernize halı...

Manuel tedavilerin en bilimsel ve akademik olanı. Üstelik Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş ve hakkında “Bilimsel” bir tedavi ve sinir sistemini düzenlemek amacıyla omurga, kemik ve kaslara müdahale etme yöntemi” deniliyor

KİMLER BU TEDAVİYİ ALMALI?



Kayropraktik uygulamalarının hastaya tatbik edilebilmesi için, yetkilendirilmiş kurumlardan alınan kayropraktik uygulama sertifikasına sahip kişilerce yapılması kesinlikle şart. Türkiye’de bu kuruluşların bakanlıktan onay alması gerekiyor.

NASIL UYGULANIYOR?



Uzman önce vücudun genel ölçümlerini yapıyor, duruş şekli, omurganız başta olmak üzere ve özellikle de ağrıyan bölgeler inceleniyor.

Sedyeye uzanılıyor, bedenin çeşitli bölgelerindeki kaslara germe hareketleri ile baskı uygulanır. Ani, sert itme ve baskı hareketleri uygulanarak kişi rahatlatılmaya çalışılır.



FAYDA VE ZARARLARI NELER?



Uygulamalar genellikle güvenli oluyor, ciddi sağlık sorunlarına yol açmıyor. Bununla birlikte kayropraktik tedavi sonrasında bazı hastalarda çeşitli yan etkiler de olabiliyor.

Bazen tek seansta bile ağrının büyük kısmı gideriliyor.