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TMSF'ye borcu olanların yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı iddiası

Resmi Gazete'de 9 Mart günü TMSF ile ilgili kararnamedeki 12'nci madde soru işaretleri yarattı. Emekli Amiral Türker Ertürk o soru işaretini dile getirdi ve "TMSF borcu olanların yurt dışına yasağı apart topar kaldırıldı" dedi

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:09
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Kimler seçimden önce kaçacak. TMSF'ye borcu olanların yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı iddiası

TMSF'ye borcu olanların yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı iddiası
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Resmi Gazete'de 9 Mart'ta yayınlanan ve yürürlüğe girer "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kafaları karıştırdı. Yönetmeliğin 12'nci maddesi ise şöyleydi:

"MADDE 12-Aynı yönetmeliğin 44'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve yurt dışına çıkış tahdidi ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır"

Kimlerin yurt dışı tahdidi kaldırılacak sorusu akıllara geldi. Emekli Amiral Türker Ertürk'ten bu maddeyle ilgili paylaşım geldi Türker Ertürk paylaşımda şunları söyledi:

"TMSF borcu olanların yurt dışına çıkma yasağı apar topar kaldırıldı. Bu değişiklik umarım hortumcu, hırsız ve haramzadenin yurt dışına kaçışı için değildir. Yoksa gereksiz yere mi endişeleniyorum ve şüpheleniyorum"

 

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