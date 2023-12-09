Kimliğini alan koşa koşa Nüfus Müdürlüğü'ne akın edecek. Cebinizden 5 kuruş çıkmayacak

Kamuson'da yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Şimdi ise gündemde olan konu bakanlığın 21 Eylül 2020’de devreye aldığı bir başka yenilik de ehliyetin kimlik kartına entegre edilmesi uygulaması.

Yeni uygulama ile birlikte kişilerin kimlik belgesi ile ehliyet belgesini ayrı ayrı taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Dünyada ilk ve tek uygulama olan 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasıyla yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor.

Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. İlçe nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunan vatandaşlar ehliyetlerini, kimlik kartına tanımlayarak yanlarında tek kart taşıma kolaylığına erişebiliyor.

ADRESİNİZE GÖNDERİLİYOR

Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Yeni kimlik kartı ve yeni ehliyeti olan yurttaşların birleştirme işlemi için herhangi bir belge ibraz etmeleri gerekmiyor. Sadece nüfus müdürlüğüne giderken yanlarında her iki kartı da götürmeleri gerekiyor.

Eğer yeni kimlik kartına ve yeni sürücü belgesi bulunuyorsa kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok. Yeni kimliği ve yeni ehliyeti yetkiliye verdikten sonra birleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Birleştirme işlemi gerçekleştirilmiş kimlik birkaç gün içinde adresinize gönderilmiş olacak.

BİRLEŞTİRMEK ÜCRETSİZ

Eski ehliyet ile yeni kimlik birleştirilemediği için öncelikle yeni ehliyet almak gerekiyor. Birleştirme işlemi için yine herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor ancak yeni ehliyet almak için 15 TL ücret ödemek gerekiyor. Bu ücreti vergi dairelerinden, online olarak ya da bankalara giderek ödenebilir.

Eğer hem ehliyet hem de kimlik eskiyse ilk yapmak gereken yeni kimlik başvurusunda bulunmaktır. 37 TL harç bedelinin ödendiğini gösteren belge ve son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile randevu saatinde nüfus müdürlüğüne giderek yeni kimliğe başvurulabilir. Daha sonra yeni ehliyete ve birleştirme işlemine başvurarak kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi tamamlanabilir.