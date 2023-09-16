Kimlik ve ehliyette yeni dönem. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Kimlik ve ehliyette yeni dönem başladı. "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasıyla vatandaşlar, ehliyet bilgilerini kimlik kartlarına yükletebiliyorlar. Peki kimliğe ehliyet işletme nasıl yapılır? Gelin birlikte öğrenelim.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kimlik ve ehliyette yeni dönem. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Teknolojinin gelişmesiyle, hayatımızı doğrudan ilgilendiren alanlarda da yeni uygulamalar çıkmaya devam ediyor. "Hayat Kimliğinle Kolay" adı verilen uygulamayla, vatandaşlar artık ehliyet bilgilerini kimlik kartlarına işletebiliyor.

Kimlik ve ehliyet birleşimi, Türkiye'de 21 Ekim 2020 tarihinden beri uygulanıyor. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, yeni kimlik kartlarına ehliyet bilgilerini de aktarabiliyor.

Kimliğine ehliyet bilgilerini yükleyen vatandaşlar, kimlik ve ehliyetlerini ayrı ayrı taşımak yerine, sadece kimliklerini taşıyarak ehliyet bilgilerini teyit ettirebiliyor.

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KİMLİK KARTINA EHLİYET BİLGİLERİ NASIL YÜKLETİLİR?

Kimlik ve ehliyetinizi birleştirebilmeniz için öncelikle bazı belgelere ihtiyacınız var. Bu belgeler şunlar:

  • Yeni kimlik kartı,
  • Eski ehliyet (varsa),
  • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
  • Randevu belgesi

Bu belgeleri temin ettikten sonra, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almanız gerekiyor. Randevuyu Alo 199 çağrı merkezi veya Genel Müdürlüğün web sitesi üzerinden alabilirsiniz.

Randevunuza gitmenizin ardından görevli personel kimlik bilgileriniz doğrulayacak. Daha sonra, varsa eski ehliyetiniz teslim alacak ve bilgileriniz kimlik kartınıza entegre edecek. İşlemlerin tamamlamasının ardından ise, kimliğinizi size geri teslim edecek.

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HERHANGİ BİR ÜCRET ALINIYOR MU?

Birçok kişinin bilmediği kimlik ve ehliyet birleştirme işleminde herhangi bir ücret alınmıyor. Vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alarak, kolayca işlemi gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, kimlik kartına yüklenen ehliyet bilgileri, sürücü belgesinin süresi dolduğunda otomatik olarak siliniyor.

6 MİLYON 275 BİN KİŞİ YARARLANDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından bugüne kadar 6 milyon 275 bin kişi faydalandı. Uygulamadan yararlananlar, kimlik kartlarını aynı zamanda sübelgesi olarak kullanabiliyor.

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