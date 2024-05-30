Kimlikle ehliyetini birleştirenler bu detaya dikkat. Ucunda 63 bin TL ceza var

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartları 2017 yılı itibarıyla kullanılmaya başlandı. Kartların yaygınlaşmasıyla beraber 2020 yılında elektronik çipli kimlik kartlarıyla ehliyetlerin birleştirilmesi uygulaması da başlatıldı.

“Ehliyet taşımak tarih oluyor” sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında milyonlarca vatandaş, ehliyetleriyle yeni kimlik kartlarını birleştirdi ve ehliyet taşımayı bıraktı.

VATANDAŞ ARAÇ KİRALAYAMIYOR

Ancak bu durum araç kiralamak isteyen vatandaşlar ve firmalar için tam bir kabusa dönüştü. Ehliyet bilgilerinin sistemde kimliklerine yüklendiği vatandaşlar, araç kiralamak için rent a carlara gittiklerinde elleri boş dönmek zorunda kalabiliyor. Çünkü araç kiralama firmaları vatandaşlardan halen kimlik yanında ehliyetlerini de istemek zorunda kalıyor. Zira bunu yapmayan veya bu durumdan haberi olmadan vatandaşa entegre kimlikle araç kiralayan firmalara 63 bin TL ceza kesiliyor.

FİRMAYA 63 BİN TL CEZA KESİLİYOR

Bu konuyla ilgili konuştuğumuz bir araç kiralama firması personeli, “Vatandaş haklı olarak ehliyetlerini kimliklerine entegre ettirdiği için ehliyetlerini taşımak istemiyor ve bize sadece kimlik belgeleriyle geliyorlar. Ancak biz ehliyetlerini istemek zorunda kalıyoruz zira ehliyet bilgilerinin ve görselinin yer almadığı kiralama belgelerinin tespiti durumunda 63 bin TL ceza kesiliyor bizlere. Burada vatandaş da mağdur oluyor biz de mağdur oluyoruz. Bu sorunun acil çözümünü istiyoruz ne vatandaş mağdur olsun ne de biz” ifadelerini kullandı.