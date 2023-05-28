Kimliksiz oy kullanmak isteyen polis ve bekçiye izin verilmedi

14 Mayıs'taki seçimde tartışma Konusu olmuştu.İstanbul Kadıköy ve Sarıyer'de kimlik olmadan oy kullanmak isteyen bir polis ve bir bekçi oy kullandırılmadı. Sandık müşahitlerinin bu polis ve bekçiyi engelledi.

Kimliksiz oy kullanmak isteyen polis ve bekçiye izin verilmedi

Türkiye, 13. cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başında...Tüm Türkiye'de saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

HalkTV'nin internet sitesinde yer alan habere göre, TKP müşahitlerinin verdiği bilgiye göre, sandık başkanının belgesi olmayan polis ve bekçi için oy kullanabilir demesine karşılık, olay, itiraz sonucunda YSK'ye iletildi. YSK'dan karar çıkmadan oy kullandırılmayacağı bilgisi iletildi.

İstanbul Sarıyer Reşitpaşa'daki Karacapaşa İlkokulu'nda da belgesi olmayıp oy kullanmak isteyen polislerin müşahitler tarafından engellendiği aktarıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçimin ilk turunda bazı polislerin görev kağıtlarını fotokopi ile çoğaltarak birden fazla kez oy kullandıklarını öne sürmüştü.

Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konuyu sürekli gündeme getirdik. YSK’da temsilcisi bulunan partiler dinlemediler bile. Görev kağıdı ile defalarca oy kullanan polislerin seçimlere etkisi seçmen yazılan yabancılardan daha fazla. Görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar" demişti.

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