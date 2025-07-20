Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş kaleci peşinde

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Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş kaleci peşinde

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kaleciyi antrenmanlara çıkardığı öğrenildi.

Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Jurasek, Abraham ve Orkun Kökçü gibi isimlere imza attıran siyah beyazlıların sürpriz bir transferi daha bitirme aşamasına geldiği öğrenildi.

Beşiktaş, FC KTP'nin 20 yaşındaki Malili kalecisi Madou Diakite'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Siyah-beyazlılarla antrenmanlara çıkan Diakite, Teknik Direktör Solskjaer'in onay vermesi halinde sözleşme imzalayacak.

2004 doğumlu olan Madou Diakite takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi var.

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