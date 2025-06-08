Kimse bunu beklemiyordu: Fenerbahçe satış listesine koydu

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de önümüzdeki yılın transfer çalışmaları başlarken mevcut kadroda da büyük değişiklik bekleniyor. Dzeko, Tadic, Maximin, Kostic gibi isimlerle vedalaşan sarı lacivertlilerde ilk 11'in değişmez isimlerine önemli transfer teklifleri geldi.

Şampiyonluğun kaçmasının ardından sezonun son maçlarında taraftarın tepki gösterdiği isimlerden olan Sebastian Szymanski'ye Serie A ekibi Lazio’nun talip olduğu öğrenildi. İtalyan kulübünün Polonyalı yıldız için resmi teklif yapacağı belirtildi.

Orta sahanın bir diğer dinamosu Fred’e ise İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton’ın ilgisinin olduğu, teknik direktör David Moyes’un, Brezilyalı yıldızı takımda görmek istediği öne sürüldü.

Sarı lacivertlilerin ise sözleşmeleri devam eden iki yıldız için gelecek teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi. Yönetimin iki isimden en az 18 milyon euro gelir beklediği iddia edildi.