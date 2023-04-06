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Zuhal Olcay eski sevgilisiyle pişti oldu. "Kimseye bir dargınlığım yok"

Zuhal Olcay ve müzisyen Mazlum Çimen 4 yıl aşk yaşamış, 2020’de ayrılmıştı. Eski çift önceki akşam Sinema Yazarları Derneği’nin ödül töreninde pişti oldu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:41
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"Kimseye bir dargınlığım yok" Zuhal Olcay eski sevgilisiyle pişti oldu

Zuhal Olcay eski sevgilisiyle pişti oldu. ''Kimseye bir dargınlığım yok''
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Şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay (65) ile Mazlum Çimen (64), dört yıllık ilişkilerini Mart 2020'de sonlandırmıştı. Milliyet'te yer alan habere göre eski sevgililer, SİYAD ödül töreninde pişti oldu.

Mazlum Çimen’in yanında yeni sevgilisi de vardı. Karşılaşmamak için akla karayı seçtiler. Çimen ve sevgilisi bir süre sonra mekanı terk etti.

Cihangir’deki bir mekana giden Çimen burada sevgilisini oğlu Saki Çimen ve gelini oyuncu Zeynep Anacan ile tanıştırdı.

Kapıda bekleyen muhabirlerin soruları üzerine “Salondan çıkışımın Zuhal Hanım’la ilgisi yok. Geçmişle alakalı konuşmuyorum. Kimseye bir dargınlığım yok. Hanımları rahatsız etmeyin, biri sevgilim, biri gelinim” dedi.
 

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