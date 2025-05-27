Kimyasal fabrikada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: ntv
Kimyasal fabrikada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin’in Weifang kentindeki bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın 7 kilometre mesafeden hissedildiği aktarıldı.

Çin doğusundaki Şantung bölgesinde bir kimyasal fabrikasında büyük bir patlama yaşandı.

Devlet basını, patlamada en az beş kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını aktardı. Yetkililer altı kişinin de kayıp olduğu bilgisini verdi.

Çin devlet televizyonu CCTV’nin haberine göre, patlama, bugün yerel saatle öğlen saatlerinde meydana geldi. Patlamanın yaşandığı bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Patlama o kadar güçlüydü ki fabrikaya 3 kilometre mesafedeki bir deponun camları patladı.

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"7 KİLOMETREDE YAŞANAN PATLAMA YÜZÜNDEN EVİM SALLANDI"

Bölgede yaşayan ancak kimliğinin verilmesini istemeyen bir kişi, patlama sebebiyle evinin de sarsıldığını anlattı. Ne olduğunu anlamak için pencereye gittiğini belirten adam, 7 kilometre ötedeki fabrikanın olduğu bölgeden siyah dumanların yükseldiğini gördüğünü belirtti.

Patlama, Weifang kentindeki Gaomi Youdao isimli kimyasal fabrikasında meydana geldi. Söz konusu fabrikada tarım ilaçlarının yanı sıra tıbbi kullanım için kimyasalların da üretildiği belirtildi. Resmi kayıtlara göre, fabrikada 500’den fazla kişi çalışıyor.

Yakın çevrede şiddetli şekilde hissedilen patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldiği görüldü. Patlamanın 7 kilometre mesafede hissedildiği ileri sürüldü.

Yerel itfaiye birimlerinden 230 personel yangını söndürmek üzere bölgeye sevk edildi.

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