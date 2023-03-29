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Kına nedir? Kına nasıl elde edilir nasıl üretilir?

Kültür ve geleneğin bir parçası olan kına aynı zamanda düğün ve asker uğurlamalarının bir parçasıdır. Sık tüketilen ve göz önünde olan kına hangi maddeden yapıldığı pek bilinmemektedir. Peki, Kına nedir? Kına nasıl elde edilir nasıl üretilir?

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:34
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Kına nedir? Kına nasıl elde edilir nasıl üretilir?

Kına nedir? Kına nasıl elde edilir nasıl üretilir?
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Kına, İslam kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kına neyden yapılır ve nasıl üretilir sorusu ise Google arama motorlarından araştırılıyor. Peki, Kına nedir? Kına nasıl elde edilir nasıl üretilir?

KINA HANGİ MADDEDEN YAPILIR?

Kına, doğal güzellik için kullanıldığı gibi insan sağlığı için de çok önemli bir bitkidir. Uygulandığı dokuya kızıl renk veren kına, doğal bir boya maddesi olarak da kullanılır. Kına özellikle kadınların süslenme ve makyaj için kullandığı bir üründür.

Kına ağacının anavatanı Hindistan'dır. Bunun yanında Arabistan ve Akdeniz ikliminin hâkim olduğu coğrafyada kınanın yaygın şekilde yetiştiğini de görebilirsiniz.

Kına ağacının yaprakları kurutulur ve toz haline getirilerek evlerde kullanılan kına elde edilir. Ticari alanda iki tür kına türü karşınıza çıkar. Bunlar esmer ve yeşil kınadır. Yeşil kınalar genellikle doğal olmayan, katkı maddesi ile renklendirilmiş bir kına türüdür.

Kına ağacının Latince ismi Cinchona Pubescens'dir.

KINANIN HAMMADDESİ NEDİR?

Kına ağacının hammaddesi kına ağacıdır. Turuncunun kızıla çalan bir tonu olan kınanın kendine has bir kokusu da vardır. Kına cilt ve saç bakımında yaygın olarak kullanılır. Kına ağacının yaprakları kurutulup toz haline getirilerek elde edilen kına, su ile karıştırılarak deriye uygulanır. Birçok cilt hastalığının tedavisinde de kınanın mucizevî etkisinden istifade edilir.

KINANIN FAYDALARI NELER?

Kınanın faydaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

-Kas kasılmalarının tedavisinde çok etkilidir.

-Kına çiçeğinden elde edilen kına yağı, epilepsi tedavisinde kullanılır.

-Giyeceklerdeki güvelerin yok edilmesinde kına çiçeği çok etkilidir.

-Deri sarkmalarının önlenmesini sağlar.

-Ayak terlemelerinin tedavisinde önemli bir role sahiptir.

-Egzama ve uyuz hastalığının tedavi edilmesinde kullanılır.

-Deri çatlakları ve ağız yaralanmalarında etkilidir.

-Ağrı kesici özelliğe sahiptir.

-Kuvvet vericidir.

-Kan yapıcı özelliği vardır.

-Kalp ritim bozukluklarına iyi gelir.

-Cilt kaşıntılarını giderici etkisi vardır.

-Vücut yorgunluğu ve halsizliğin giderilmesinde etkilidir.

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