KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt gerçeği açıkladı. İYİ Parti’ye saldırının KİPTAŞ inşaatından yapıldığı iddia edilmişti

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na gerçekleştirilen silahlı saldırının KİPTAŞ’a ait inşaat alanından gerçekleştirildiği iddialarıyla ilgili KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e açıklamalarda bulundu.

“ZEYTİNBURNU’NDA İNŞAATIMIZ YOK”

İYİ Parti’ye saldırının gerçekleştiği belirtilen inşaatın KİPTAŞ’la ait olmadığını belirten Kurt, “Oradaki inşaat Akzirve grubuna ait bir inşaat. Yanılmıyorsam ismi Topkapı 89’du. İnşaatın önündeki İBB panolarında 150 günde 150 proje kapsamında bitirilen inşaatların reklamları bulunmakta. Bu nedenle mi böyle bir yalanı söylediler bilmiyorum ama art niyetli oldukları ortada. Çünkü bizim Zeytinburnu bölgesinde inşaatımız bulunmuyor. Olayın bizimle alakası yok. Yalan ve iftira olan bu habere erişim engeli ve tekzip yayınlanmasıyla ilgili başvurularımı gerçekleştirdik. Maddi ve manevi tazminat için suç duyurusunda bulunduk” dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili olarak sarf ettiği “Bizim adımıza dikkat et, beni kendinle uğraştırma” sözleri sonrası İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na bir saldırı düzenlendi.

Saldırı tepkilere neden olurken İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, failin İYİ Parti İl Binası karşısındaki inşaatta gece bekçisi olduğu ve hırsızları kovarken ateş etmesi sonucu olayın yaşandığı belirtildi.

BAZI HESAPLAR KİPTAŞ’I HEDEF ALDI

Sosyal medya bazı hesaplar inşaatın KİPTAŞ’A ait olduğunu iddia ederken saldırıyı İYİ Parti’nin kendi kendine gerçekleştirdiğini ima etti.