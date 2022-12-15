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Kira fiyatları böyleyken asgari ücret 10 bin lira olsa ne olur

İstanbul’da ortalama kira fiyatları cepleri yakmaya devam ediyor. Mega kentte kiralar ortalama 10 bin liranın üzerine çıktı. Ortaya çıkan son veriler “Asgari ücret 10 bin lira olsa ne olur” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:41
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Kira fiyatları böyleyken asgari ücret 10 bin lira olsa ne olur

Kira fiyatları böyleyken asgari ücret 10 bin lira olsa ne olur
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Asgari ücrete yapılacak zam henüz belirsizliğini korurken kira fiyatlarında yaşanan artış bir kez daha gündeme geldi. İstanbul’da ev kiraları ortalama 10 bin liranın üzerine çıkarken, özellikle gıda fiyatlarındaki ve kiralardaki artışla birlikte geçim derdi daha fazla içinden çıkılmaz bir duruma geldi.

Açıklanan son verilere göre, İstanbul’da ortalama kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilçe Sarıyer oldu. Sarıyer’de ortalama kiralar 28 bin 500 lirayı buldu. İkinci sırada 22 bin 200 lira ile Beşiktaş olurken, üçüncü ise 17 bin 040 lira ile Kadıköy oldu.

Kiraların en düşük olduğu ilçe ise ortalama 4 bin 620 lira ile Silivri oldu. İstanbul’daki 38 ilçeden 15’inde ortalama kiralar 10 bin liranın üzerinde yer aldı. Öte yandan sadece 5 ilçede kiraların 5 bin lira ve altında olduğu görüldü.

İşte İstanbul’un ilçelerindeki ortalama kira fiyatları:

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vatansever
15.12.2022 15:51
sığınmacıların ve yabancıların ev ve dükkan kiralamaları yasaklanmalı bütün yabancıların taşınmazlarına el konulmalı ve sınır dışı edilmeliler yoksa ülke batacak  
 
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