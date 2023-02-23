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Ece Erken doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti. 'Kira gibi'

Sunucu Ece Erken, evine gelen doğalgaz faturasını paylaştı. Daha önce de kendisine gelen 3 bin 232 TL faturayı paylaşan Erken yeni gelen doğal gaz faturasına isyan etti.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:31
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'Kira gibi'! Ece Erken doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti

Ece Erken doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti. 'Kira gibi'
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda öldürülmesinden ardından sık sık gündeme gelen Ece Erken doğal gaz faturasını paylaştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Erken 4 bin 85 TL'lik faturayla şoke oldu.
Sunucu paylaşımına "Kira gibi" yorumunda bulundu.

Evine gelen 3 bin 232 TL faturayı paylaşan Ece Erken, sosyal medya hesabından faturaya ait fotoğrafı paylaşarak, “Ya hayırdır benim evim bir daire sadece bir daire gelen fatura 3232 TL pes!” ifadelerini kullanmıştı.

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