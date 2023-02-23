Ece Erken doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti. 'Kira gibi'

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda öldürülmesinden ardından sık sık gündeme gelen Ece Erken doğal gaz faturasını paylaştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Erken 4 bin 85 TL'lik faturayla şoke oldu.

Sunucu paylaşımına "Kira gibi" yorumunda bulundu.

Evine gelen 3 bin 232 TL faturayı paylaşan Ece Erken, sosyal medya hesabından faturaya ait fotoğrafı paylaşarak, “Ya hayırdır benim evim bir daire sadece bir daire gelen fatura 3232 TL pes!” ifadelerini kullanmıştı.