Twitter çalışanları binadan atıldı. Kriz büyüyor

Elde edilen bilgilere göre, ABD'li gazeteci Casey Newton'ın Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım da ünlü milyarderin artık ofislerde kira bile ödemediğini açıkladı.

Şirketin 2015’ten beri Asya-Pasifik’teki merkezi olan Singapur’daki CapitaGreen binasında bulunan ofislerinin kirası zamanında ödenmedi.

Dolayısıyla ofislerdeki çalışanların binadan atıldığı iddia edildi.

KİRA KRİZİ

Bloomberg'e göre son zamanlarda yaşanan işten çıkarmalardan ciddi oranda etkilenen Singapur’daki personel, yaşananların sonrasında ofisleri boşaltarak yeni bir bildiriye kadar tamamen evden çalışmaya başladı.

Bloomberg'e konuşan bir mülk sahibi ise Twitter'ın hâlen kiracı olarak kalmaya devam ettiğini aktardı.

Twitter’ın Seattle ve San Francisco’da bulunan ofislerinde kiraların ödenmediğini ortaya çıkmıştı. Hatta bu ayın başında, San Francisco’daki bir mülk sahibi kira borçları nedeniyle şirketi dava bile etmişti.

MUSK'UN ALDIĞI KARARLAR

Business Insider’a göre, yakın zamanda Twitter’ın Hong Kong, Filipinler, Meksika gibi yerlerdeki ofislerinin de kapatılmasına da karar verildi.

Ayrıca Musk, Twitter’daki çalışanların büyük bir kısmını kovmak, personele sunulan şartların bazılarını kesmek gibi başka adımlar da atıyordu.