17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kıraathane sahibini müşterisi vurdu

Küçükçekmece’de kıraathane sahibi Güzel Koçak’la henüz bilenmeyen bir nedenle tartışma yaşayan bir müşteri, yanında bulundurduğu silahla Koçak’ı başından vurdu. Ağır yaralanan kıraathane sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 07:05
Takip Et

Kıraathane sahibini müşterisi vurdu

Kıraathane sahibini müşterisi vurdu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, saat 23.00’te Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi, Tuna Caddesi üzerinde bulunan kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kıraathane sahibi Güzel Koçak’la ismi öğrenilemeyen bir müşteri tartışma yaşadı.

Müşteri, tartışmanın büyümesiyle üzerinde bulundurduğu silahla Koçak’a ateş etti. Koçak kafasına isabet eden kurşunla yaralanırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Koçak’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre kıraathanede inceleme yaptı. 

Ambulansla hastaneye kaldırılan Güzel Koçak’ın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
3
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
4
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
5
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
6
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
7
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿'Ali Koç istifa' diye bağıranlara tepki: Şükredin 
﻿'Ali Koç istifa' diye bağıranlara tepki: Şükredin 
﻿'Ali Koç istifa' diye bağıranlara tepki: Şükredin 
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu
﻿İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu
﻿İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu
﻿İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi
﻿İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi
﻿İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.