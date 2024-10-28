Kiracı çıktığı eve bomba bıraktı

Olay yerine çağırılan polis ekipleri yeleğe kablolar ile bomba süsü verildiğini belirledi.

Olay, Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi 1548. Sokak’ta saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Anlatılanlara göre 3 katlı binanın üst katında kiracı olarak yaşayan yabancı uyruklu kişiler, bir süre önce evden çıktı. Ev sahibi de boşaltılan eve tadilat yaptırmak için usta çağırdı.

Evin içinde kumaş bir yeleğin içerisinde borular ve kablolar görünce büyük panik yaşayan usta, ev sahibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirldi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yelekteki boruların içerisine inşaat malzemeleri konarak kablo ile bomba süsü verildiği tespit etti.

BİNA SAKİNİ: BİZİ EVDEN ÇIKARDILAR, KORKTUM

Binada yaşayan Dilek Sezer, "Bina 3 katlı, üst katta yaşıyorlardı, ben giriş katta yaşıyordum. Eve bir bomba düzeneği kurmuşlar. Çatı gibi bir yer var, bir yeleğe sarılı bir şeyler hazırlamışlar ne yapacaklarsa artık. Onu da ev için tadilat yapmaya gelen usta buldu. Polis geldi, bizi evden çıkarttılar, binanın etrafına şerit çektiler. Ardından bomba imha uzmanları geldi, imha ettiler, parçaları poşetlere koyarak aldılar. Korktum tabii ki. Dışarı çıktım annemi aradım, kız kardeşlerimi aradım. Korktum ağladım’’ diyerek yaşadıklarını anlattı.