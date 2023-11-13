Kiracı kirayı ödemiyor evden çıkmıyor. Bir de AirBnB ile günlük kiraya veriyor

ABD’nin Washington eyaletinde yaşayan bir adam ile kiracısı arasındaki anlaşmazlık uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Evini kiraya verdikten sonra hem düzenli olarak kirasını alamayan hem de evinin başkalarına “günlük” olarak kiraya verildiğini öğrenen ev sahibi Jason Roth, soluğu mahkemede aldı. Kiracısının kendisine yaklaşık 50 bin dolar borcu olduğunu söyleyen ve evi boşaltmadığını dile getiren Roth ise mahkemeden beklediği sonucu olamadı.

Duruşma 2024 yılının Mart ayına ertelenirken, ev sahibi aylardır bir karavanda yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Roth, “Eve ihtiyacım var. Medyanın ilgisi çok güzel ama bunlar benim işime yaramıyor. Hayatımı geri almalıyım. Şu an bir karavanda yaşıyorum” dedi.

“KİRAYI ÖDEMİYOR, ÜSTELİK PARA KAZANIYOR”

Roth’un evi Kareem Hunter isimli adama aylık 4 bin 300 dolara kiraya verdiği de kayıtlara geçti. Roth, “Hunter, ilk ayın kirasının bir kısmını ödedi ve daha sonra hiçbir ödeme yapmadı. Sadece bana para ödemiyor değil üstelik yasalara uygun olmayan bir biçimde evi AirBnB ile kiraya veriyor” dedi.

Hunter ise Roth ile evi gündelik kiraya verme konusunda anlaştığını söyleyerek ev sahibinin kendisine baskı yaptığını iddia etti.