Kiracı ve ev sahiplerinin beklediği rakam geldi İşte Şubat kira zam oranı

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Kiracı ve ev sahiplerinin beklediği rakam geldi İşte Şubat kira zam oranı

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren Şubat ayı kira zammı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre , Ocak 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 5,03 artış gösterdi. Son 12 aylık enflasyon ortalaması ise yüzde 56,35 olarak belirlendi.

Böylece Şubat 2025 kira zammı oranı da yüzde 56,35 olarak kesinleşti. Kira artış dönemi Şubat ayına denk gelen konutlarda ev sahipleri en fazla yüzde 56,35 oranında zam yapabilecek. Kiracı ve ev sahibinin anlaştığı durumlar haricinde bu oranın üzerinde yapılan zamlar ise yasa dışı kabul edilecek.

Ocak ayı kira artış oranı ise 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 58.51 şeklinde olmuştu.

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