Kiracı zam teklifini kabul etmeyince ev sahibi camı çerçeveyi yere indirdi

Son yıllarda ev sahibi ve kiracılar arasındaki uyuşmazlık had safhaya ulaştı. Son ev sahibi ve kiracı kavgası ise bu sefer Adana’da oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kiracı zam teklifini kabul etmeyince ev sahibi camı çerçeveyi yere indirdi

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Sonu zaman zaman ölümlere dahi varan ev sahibi ve kiracılar arasındaki kavgalar gündemi sık sık meşgul ediyor. Hükümetin getirdiği yüzde 25 zam sınırı ise konuya çözüm bulamamaklar beraber, yer yer olayların daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına sebep oluyor.

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir ev sahibinin zam isteğini kabul etmeyen kiracısı ile arasında kavga çıktı.

Evi basan ev sahibi, kiracısı içerideyken evin camlarını çevrede bulduğu taş ve odunlar ile kırdı.

Küfür ve hakaretler eden ev sahibi, kiracının video çekmesine rağmen saldırısına devam etti.

Bu anlar anbean kaydedildi.

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