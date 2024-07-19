Kiracılar ve ev sahipleri sözleşmelere dikkat. Hapis cezası alabilirsiniz

Avukat Mustafa Erkulu kira sözleşmeleriyle ilgili açıklama yaparak kira hukuku uyuşmazlıklarında inanılmaz bir artış olduğunu aktardı.

Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk döneminin başladığını aktaran Erkulu, 2022-2023 yılları arasında yenilenen kira döneminde, kira bedeline ilişkin yapılacak artışların en fazla bir önceki kira bedelinin yüzde 25'i kadar olacağı kararlaştırıldığını belirtti.

Kararın 1 Temmuz 2024 yılına kadar uzatılmasına karar verilmesinin ardından kira hukuku uyuşmazlıklarında inanılmaz bir artış olduğunu açıklayan Erkulu “Bu istikamette de hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanununda değişiklik yapılarak, ilgili maddeyle beraber kira hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk süreci başlatıldı. Böylece kira hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda öncelikle arabuluculuğa gidilme şartı getirildi" şeklinde konuştu.

“ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK”

Kiracı ve ev sahibi arasında yapılan sözleşmelerde sonradan değişiklik yapıldığını da vurgulayan Erkulu bunun 'özel belgede sahtecilik' suçunu oluşturacağını ileri sürdü.

Erkulu bu suçun TCK'da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşılığının bulunduğunu ifade etti.

Avukat Erkulu, "İzah edilen bu süreçte gerek kiracı, gerekse ev sahibi tarafça kira sözleşmeleri, tahliye taahhütnameleri ve senetler üzerinde oynamalar yapılabildiği, boş olarak verilebildiği, tekrardan doldurulabildiği gibi birçok hukuki durumla karşılaşıldı. Boş teminat senetlerinin doldurulması, boş tahliye taahhütnamelerinin doldurulması gibi konularda çok sayıda içtihatlar verildi. İşin cezai kısmına bakıldığı zaman kira sözleşmeleri ve bu evraklar üzerinde çeşitli oynamalar yapıldığında bunun hukuki sorumluluğu da beraberinde getirdiği görülmekte" ifadelerini kullandı.

"1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS"

Erkulu, taraflar arasında kira sözleşmesi olmamasına rağmen sözleşmelerin su idaresi, elektrik idaresi veya çeşitli idari kurumlara ibraz edilmesi gerektiği durumlarda sahte sözleşmenin de üretildiği iddia etti.

Bunun da özel belgede sahtecilik suçu olduğunu belirten Erkulu “TCK anlamında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür" diye konuştu.