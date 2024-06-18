Kiracılara bir darbe daha! Yüzde 25 sınırı kalkınca yeni çözüm buldular

Emlak sektörü temsilcileri, ev sahiplerinin beklenen yüzde 60 civarındaki enflasyon oranını düşük bulduklarını ve bazılarının yılda iki kez zam yapabilmek için altı aylık kısa dönem kira sözleşmeleri önerdiğini belirtiyor.

Hukuk uzmanları, kira sözleşmelerinde yıllık enflasyon oranının esas alınması gerektiğini vurgulayarak, bu oranın üzerinde bir zam talebinde bulunulması durumunda kiracının mahkemeye başvurma hakkının olduğunu hatırlatıyor.

“6 AYLIK KONTRAT, YILDA 2 KEZ ZAM”

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, Gayrimenkul Danışmanı Ersin Çetin, ev sahiplerinin TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarını yetersiz bulduklarını ve kiracılara çıkış baskısı uyguladıklarını ifade ediyor. Çetin, “Zam sınırı kalksa da, yüzde 60’lık enflasyon oranına takılmamak için altı aylık kontratlar yapılıyor. Bu, yılda iki kez zam anlamına geliyor. Temmuzda başlayan bir sözleşme ocak ayında yeni fiyatla yenileniyor. Bu aslında yasal değil ama bazı ev sahipleri bu şartlarda ev kiralamaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

“ENFLASYONUN ÜZERİNDE İSTENİLİRSE DAVA AÇILABİLİR”

Avukat Sibel Aslan ise, “Kira artış sınırının kalkması kiracıların tüm haklarını kaybettikleri anlamına gelmiyor. Enflasyonun üzerinde bir artış talep edilirse dava açılabilir. Tıpkı yüzde 25’lik sınırda olduğu gibi, enflasyon oranı artış miktarını belirleyecek. Anlaşmazlık durumunda ise arabulucular devreye girecek” diye ekledi.