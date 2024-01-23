Kiracıların içinin yağlarını eritecek görüntü. Villalarda in cin top oynuyor

Hayat pahalılığı Türk insanının kabusu oldu. Aldıkları 3 kuruş maaşla ayın ortasını bile getiremeyenlerin en büyük sakıntısı ile başlarına sokacak bir evlerinin olmaması.

Kirada oturanlar, seri halde yüksek oranda zam yapan ev sahiplerinden şikayetçi. Mahkemeler yüksek zamlara maruz kalan kiracıların açtığı davalarla karşı karşıya kalıyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning'deki Shenyang banliyösündeki terk edilmiş villaların görüntüsü kiracıların imrenerek bakmasına neden oluyor. Temeli 2010 yılında atılan 260 adet lüks villa Devlet Konuk Konakları olarak tasarlandı. Üst tabakasının görkemli evleri olarak lanse edildi.

Terk edilmiş malikanelerin garajları artık saman depoları olarak yeniden kullanılıyor. Mütevazi iki raylı çitler, mülklerin arasında inek sürülerini barındırıyor.

Çiftçiler "Evler milyonlara satılırdı ama zenginler bunlardan birini bile satın almadı. Niçin yarım kaldığını tam olarak bilmiyoruz ama yolsuzlar olabilir. Duyduğumuza göre hükümet baskı yapmaya başlayınca projeye yönelik finansman kesildi ve sonuçtta yarım kalan villalar atıl durumda kaldı" yorumunu yaptı.

Tahminen 65 milyon evin boş bırakıldığı Çin'de hayalet kasabalar alışılmadık bir durum değil. Onlarca yıldır ülke ekonomisi gayrimenkule dayalıydı, öyle ki hükümet çoğu zaman büyük ölçekli gelişmeleri teşvik ediyordu.

Ancak diğer faktörlerin yanı sıra, yaşlanan nüfus ve satın alınabilirlik endişeleri arz-talep dengesizliğine yol açtı ve bazen şehirler tamamen boşaldı.

Şanghay'ın dışında Londra'yı taklit etmek için tasarlanan bir banliyö olan Thames Town artık neredeyse boş. Ancak Ordos'taki Kangbashi veya "boş şehir" belki de bu fenomenin en tanınmışıdır.