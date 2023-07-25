Kiracıya domates patates bedava ev sahibine parayla bile satış yok

Sultangazi’de hayırsever bir iş insanı kiraladığı kamyonetle sokak sokak gezerek, kirada olan vatandaşlara ücretsiz domates dağıtıyor, ev sahiplerine ise satış yapmıyor.

KAYNAK: DHA
Kiracıya domates patates bedava ev sahibine parayla bile satış yok

Sultangazi’de müteahhitlik yapan bir iş insanı akrabasına ait kamyoneti kiralayarak, yaklaşık 1 aydır Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nden satın aldığı domatesleri, sokak sokak gezerek, kirada olan vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Ev sahiplerine ve para ile satın almak isteyenlere satış yapmıyor

KİRACILAR BEDAVA EV SAHİPLERİNE YOK

Patates de dağıtan iş insanı, kiraladığı kamyonete ise, "Kiracılara domates, patates bedava. Ev sahiplerine satış yoktur" yazılarını astı.

Dün de Sultangazi'de sokak sokak gezen iş insanı, yüzlerce kişiye domatesi ücretsiz dağıttı. Vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşıyor.

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Bir vatandaş böyle bir şey beklemediğini belirtirken, bir başka vatandaş ise gördüğü manzaranın çok güzel bir davranış olduğunu söyledi.

"ÜCRETSİZ DAĞITTIĞIMIZA İNANMAYAN OLUYOR"

İsminin açıklanmasını istemeyen iş insanı ise, "20 gündür çam sakızı çoban armağanı kiracılara destek olmak için bedava sebze dağıtıyorum. Ev sahiplerine dağıtmıyoruz. Dağıtım esnasında ev sahibi ile kiracıyı bazen ayırt edemiyoruz. Bugün 1 ton 200 kilo domates aldık. Onları dağıtacağız. Hayır işi olduğu için maliyetini söylemek istemiyorum. Dağıtıma bundan sonra da imkan ve zamanım olduğu sürece devam edeceğim. İnsanlar şaşırıyor, hatta inanmayan oluyor" dedi.

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