Kiraladığı evi ateşe veren kadın kaçtı

Batman’ın Gap Mahallesi 2502’inci Sokak’ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede yangın çıktı. İddiaya göre, söz konusu dairede kiracı olarak yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi.

KADIN EVİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Olayın ardından, kadın kapısını kilitleyerek evden çıktı ve komşularına "Evimi ateşe verdim, itfaiyeyi arayın" şeklinde bir uyarı yaptı. Ardından olay yerinden kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise kilitli olan dairenin kapısını kırarak alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

KADININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak, şüpheli kadının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yetkililer, kadının kimliğini belirlemek ve onu yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.