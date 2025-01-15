Kiraladığı evi ateşe veren kadın kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Batman'da kiraladığı evi ateşe vererek kadın olay yerinden kaçtı.

Batman’ın Gap Mahallesi 2502’inci Sokak’ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede yangın çıktı. İddiaya göre, söz konusu dairede kiracı olarak yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi.

kiraladigi-evi-atese-veren-kadin-kacti-517570-153235.jpg

KADIN EVİ ATEŞE VERİP KAÇTI
Olayın ardından, kadın kapısını kilitleyerek evden çıktı ve komşularına "Evimi ateşe verdim, itfaiyeyi arayın" şeklinde bir uyarı yaptı. Ardından olay yerinden kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise kilitli olan dairenin kapısını kırarak alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

KADININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili olarak, şüpheli kadının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yetkililer, kadının kimliğini belirlemek ve onu yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

Son Haberler
İsrail Hamas ateşkesi sonra Erdoğan'dan ilk açıklama
İsrail Hamas ateşkesi sonra Erdoğan'dan ilk açıklama
Çalışan emeklilerin maaşı farklı hesaplanacak. Uzman isim açıkladı
Çalışan emeklilerin maaşı farklı hesaplanacak. Uzman isim açıkladı
12 yaşındaki çocuğu taşla katleden cani tutuklandı
12 yaşındaki çocuğu taşla katleden cani tutuklandı
Dolar Euro’yu geçecek mi?
Dolar Euro’yu geçecek mi?
Konuşanlar ve konuşmayanlar!
Konuşanlar ve konuşmayanlar!