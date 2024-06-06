Kiralara yüzde 65 zam göründü. Uymayan evinden atılacak

Emlak uzmanları ise kira sınırının kaldırılacağı 2 Temmuz ile birlikte konut kiralarına TÜFE'ye göre yüzde 65 zam geleceğini ve ev sahipleri ile kiracılar arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeni ile davaların çığ gibi artacağını öngörüyor.

Bu ay içinde kira sınırının uzatılmasına ya da yeni bir oran belirlenmesine yönelik bir açıklama gelmez ise konut kiraları önceki yıllarda olduğu gibi TÜFE ortalamasına göre zam yapılacak.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Vekili Mustafa Hakan Özelmacıklı, ise yaptıkları incelemelerde bir çok ev sahibinin yüzde 25 sınırına uymadığını söyledi. Özemacılıklı kira sınırının kalmasının olumlu yanlarının da olduğunu belirterek TÜFE sistemi geldiğinde kirası düşük kalan kiracılar ile yeni kiracılar arasındaki fark farkın azalacağını, bunun da ev sahiplerinin evlerini kiraya vermekten vazgeçip satışa çıkarmalarını önleyeceğini söyledi.

"EV KİRALAYACAKLAR ÇABUK DAVRANSIN"

Özelmacıklı diğer yandan kiracıların hızlı davranması gerektiğini söyleyerek kiralık daire sayısının az olmasının, tayin mevsiminin gelmesinin, yatırımcıların yüksek vergiler nedeni ile kiraya vermek amacı ile ev almamaları nedeni ile Eylül'de konutta tansiyonun yükseleceğini vurguladı.

KİRALARA YÜZDE 65 ZAM GELECEK

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman ise yaptığı açıklamada yüzde 25 kira sınırı kalktıktan sonra TÜFE rakamlarına göre kiralara en az yüzde 65 zam geleceğine dikkat çekti. Büyükduman, bu durumda ev sahiplerinin kiracılara kira uyarlama davası açabileceğini söyledi.

KİRACILARIN TAM ÖDEME YAPMAMALARI TAHLİYE NEDENİ SAYILIR

Diğer yandan Avukat Sinan Keskin ise yüzde 25 sınırının kaldırılmasını olumlu bulduğunu söyleyerek ekonomide olduğu konut piyasasının da normalleşmesi gerektiğini belirtti.

Zam sınırının kaldırılması ile her ay açıklanan TÜFE oranında kira artışlarının yapılabileceğini söyleyen Keskin, kiracıların artış oranını tam yapmamaları durumunda, eksik verilen bedelden dolayı haklarında icra takibi başlatılabileceği ve evlerinden tahliye edilebilecekleri uyarısında bulundu.