Kiralarda yüzde 25 sınırlaması kaldırılacak mı? Bakan Tunç'tan yeni açıklama

Kaynak: Haber Global
Kiralarda yüzde 25 sınırlaması kaldırılacak mı? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira fiyatlarında uygulanan yüzde 25'lik tavan zam oranı hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralarda yasal zorunluluk şeklinde uygulanmakta olan yüzde 25’lik tavan zam oranına ilişkin yeni bir açıklama gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammı sınırlaması hakkında, "Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in takdirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik" ifadelerini kaydetti.

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Yasal zorunluluğun günün şartlarına göre değerlendirileceğini ileten Tunç, 2 yıl önce fahiş kira artışları sebebiyle borçlar kanununa yeni bir madde eklendiğini ve sürenin 1 yıl daha uzatıldığını söyledi ve sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağına Meclis’in karar vereceğini aktardı.

Enflasyon tahminlerine ulaşılması durumunda sürenin uzatılmasına gerek duyulmayacağını ileten Tunç, “Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir." dedi.

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