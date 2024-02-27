Kiralarda yüzde 25 sınırlaması kaldırılacak mı? Bakan Tunç'tan yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralarda yasal zorunluluk şeklinde uygulanmakta olan yüzde 25’lik tavan zam oranına ilişkin yeni bir açıklama gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammı sınırlaması hakkında, "Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in takdirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik" ifadelerini kaydetti.

"ŞARTLARA GÖRE BELİRLENECEK"

Yasal zorunluluğun günün şartlarına göre değerlendirileceğini ileten Tunç, 2 yıl önce fahiş kira artışları sebebiyle borçlar kanununa yeni bir madde eklendiğini ve sürenin 1 yıl daha uzatıldığını söyledi ve sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağına Meclis’in karar vereceğini aktardı.

Enflasyon tahminlerine ulaşılması durumunda sürenin uzatılmasına gerek duyulmayacağını ileten Tunç, “Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir." dedi.