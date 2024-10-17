Kiraların banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunlu oldu. Uymayanlara ceza kesilecek

Böylece konut ya da iş yeri kiralayanların tümü kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya PTT üzerinden yapmaları zorunlu hale geldi.

Haftalık, günlük veya benzer şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de belgelendirme kapsamına girecek.

Kiranın bir kısmını banka ya da PTT üzerinden bir kısmını elden verenler de cezadan kurtulamayacak.

Kesilecek cezaların oranları daha önce taslak metinde duyurulmuş kirayı elden ödeyenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesileceği, kesilecek ceza tutarının ise en az 5 bin lira olacağı belirtilmişti.

Düzenlemeye uymayanlara ise para cezası uygulanacak.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellef olmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka ve PTT üzerinden yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na mükelleflere ve mükellef olmayanlara, muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi veren Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre iş yeri ve konut kiralamalarında yapılacak tahsilat ve ödemelerin; Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan bankalar ve PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsiki ile tevsik yükümlülüğüne uyulmaması durumunda tatbik edilecek cezai müeyyidelerin uygulanmasına karar verildi.

Konutlarda ve iş yerlerinde, konutunu ve iş yerini kiraya verenler ve bunları kiralayanların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından belgelendirmeleri zorunlu olacak. Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de belgelendirme kapsamında olacak.

CEZA ORANLARI KESİNLEŞTİ

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 20.000 Türk lirasından,

- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 10.000 Türk lirasından,

- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 5.000 Türk lirasından, az olmamak üzere işleme konu tutarın %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

-Ancak, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon Türk lirasını geçemez.

-Tevsik zorunluluğuna aykırı bir şekilde ödeme yapanların; durumu, ödemeyi takip eden beş iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde, ödemede bulunan adına bu düzenleme uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmez.

-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlar için asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan tutarlar ile ceza miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır.