Kiralık Aşk’ın Ömer ve Defne’si yıllar sonra bir araya geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Kiralık Aşk’ın Ömer ve Defne’si yıllar sonra bir araya geldi
Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinin başrol oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi.

Yayınlandığı 2015-2017 yılları arasında çok konuşulan ve yüksek reyting sonuçları alan dizinin Ömer ve Defne’si Barış Arduç ve Elçin Sangu uzun zaman sonra tekrar bir araya geldi.

Arduç ve Sangu ikilisini bir arada gören hayranları ise çok sevindi. İkilinin bir araya gelme nedeni ise dizi ya da film projesi değil.

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HASRET GİDERDİLER

Magazin Jokeri tarafından görüntülenen ikilinin dün gerçekleşen yerel seçimlerde oy kullanmak üzere geldikleri okulda karşılaştıkları öğrenildi. Aynı okulda oy kullanan ikili birbirlerini görünce sarılarak hasret giderdi.

Arduç ve Sangu ikilisi son olarak Kiralık Aşk dizisi bittikten sonra çekilen Mutluluk Zamanı filminde bir araya gelmişti.

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