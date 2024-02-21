Kiralık çadırın fiyatı pes dedirtti. Günlük ev değil çadır!

Küresel konut ve barınma krizinin şok edici bir örneği Avustralya'da ortaya çıktı.

ABD merkezli bir günlük ev kiralama platformunda, Avustralya'nın güneyindeki Seaton kentinde sahile yakın bir evin arka bahçesine kurulan çadır için haftalık 200 dolar (yaklaşık 6 bin TL) kira isteniyor.

DENİZ MANZARALI ÇADIRDA KONAKLAMA

Denize yakın olmasıyla öne çıkan çadırın ilanında "Plaja Yakın Büyük Çadır" başlığı kullanıldı. Sosyal medyada paylaşılan ilan, birçok kullanıcıdan tepki gördü.

"Bu kadar paraya normal bir daire de kiralayabilirsiniz" ve "Bu iş iyice çığırından çıktı" yorumları dikkat çekti. Çadır ilanını açan William adında bir iş insanı ve girişimci olduğu belirtilirken, William konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise William'ın ilanına destek verdi. Platformun kurallarına uyulduğu sürece ilanın yayında olması gerektiğini savunan kullanıcılar, "Çok ciddi bir barınma krizi var. Dolayısıyla bu normal" dedi.

BARINMA KRİZİNİN YANSIMASI

Bu olay, küresel barınma krizinin ne kadar derin bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Artan kiralar ve konut fiyatlarının yanı sıra, barınma seçeneklerinin de kısıtlanması, birçok insanı zor durumda bırakıyor.

Bu sorunun çözümü için hükümetlerin ve yetkililerin acil adımlar atması gerekiyor. Barınma ihtiyacını karşılayabilecek yeni konutlar inşa edilmesi ve mevcut konutların daha uygun fiyatlı hale getirilmesi gibi çözümler üzerinde çalışılması gerekiyor.

Barınma krizinin en çok etkilediği gruplar arasında düşük gelirli insanlar, öğrenciler ve mülteciler yer alıyor. Bu gruplar için uygun fiyatlı konut seçeneklerinin artırılması gerekiyor.