Kirayı elden ödeyenlerin cezası belli oldu! Her tespitte ayrı ceza kesilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kira ödemelerinde tevsik zorunluluğuna ilişkin bir tebliğ taslağını internet sitesinde görüşe açtı. Bu taslağa göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellefiyeti olmayan kişilerin iş yeri ve konut kiralama işlemlerinde yaptıkları tahsilat ve ödemelerin bankalar veya PTT aracılığıyla yapılması zorunlu hale geliyor. Ayrıca haftalık, günlük veya kısa süreli konut kiralamalarında da bu zorunluluk geçerli olacak. Bu düzenleme, kira ödemelerinin kayıt altına alınarak vergi denetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Söz konusu bu mevcut uygulamada iş yeri kira ödemeleri tutarına bakılmadan, konut kira ödemelerinde de 500 Türk Lirası’nı geçmesi halinde bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Söz konusu bu taslağa göre, konut kiralarında söz konusu sınır kaldırılıyor ve tüm ödemelerin banka ya da PTT aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

ARTIK KİRACILARA DA CEZA ÖDEYECEK

Yeni düzenlemeye göre, kira ödemelerini banka veya PTT aracılığıyla değil de elden yapanlara, her bir tespit için kira tutarının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak ve bu ceza en az 5.000 TL olacak. Önceki uygulamada bu oran %5 ve asgari ceza 3.000 TL idi. Yani cezalar artırılarak daha caydırıcı hale getirildi. Ayrıca kiracının ödemeyi elden yaptığını 5 iş günü içinde Gelir İdaresi'ne bildirmesi halinde, kiracıya ceza uygulanmayacak.

Bir yıl içinde kesilebilecek özel usulsüzlük cezasının üst sınırı da artırılarak 8.7 milyon TL’den 20 milyon TL'ye çıkarılıyor. Bu düzenlemeyle, özellikle kira ödemelerinde kayıt dışılığı önlemek ve vergi denetimini artırmak amaçlanıyor.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR ADIM

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kira ödemelerine yönelik yeni düzenlemesinin kiracılar açısından olumlu olacağını belirtti. Akçam, kiraların banka veya PTT aracılığıyla yapılmasının, mal sahiplerinin kira gelir vergilerinin ödenmesini kolaylaştıracağını ve kira artışlarının kontrol edilmesine yardımcı olacağını ifade etti. Ayrıca, bu düzenlemenin yakın zamanda devreye girecek olan e-kontrat sistemi ile entegre çalışacağını ve kira gelirlerinin daha etkin bir şekilde tespit edilebileceğini vurguladı.

Akçam, kayıt dışılığın ortadan kaldırılmasının amaçlandığını ve cezaların kiracıları da kapsamasının sahte kontratların önüne geçilmesine yardımcı olacağını da belirterek düzenlemeyi desteklediklerini söyledi.