Kirazlar analizi için toplandı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında kiraz üretimi yapılan bahçeleri gezdi, üreticilerle buluştu.

Kiraz bahçelerinden pestisit kalıntısı analizi yaptırılmak üzere ürün numuneleri alınırken, ayrıca meyve bahçelerinde hastalık zararlı kontrolleri yapıldı. Görevliler, üreticilerle bilgi alışverişinde de bulundu. Yürütülen çalışmalara ilişkin olarak yapılan açıklamada, sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzının sağlanması için çalışmaların aralıksız ve özverili bir şekilde devam ettiği belirtildi.