Kırgız gençlerden büyük başarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırgız gençlerden büyük başarı

Kırgızistanlı öğrenciler Çin'de düzenlenen Matematik Olimpiyatları'nda madalya kazandı.

Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı'na göre, Yan Bobrus, Çin'deki Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda (IMSC) Eldar Iskanderov gümüş madalya kazandı.

Nazar Kirgizbaev, Sultan Musakhodzhaev, Nursultan Eshperov adlı öğrenciler ise bronz madalyaya layık görüldü.

15 Haziran - 4 Temmuz tarihleri ​​arasında Çin'in Pekin kentinde düzenlenen IMSC yaz programına katılan Kırgız takımı, bu yıl İngiltere'nin Bath kentinde düzenlenecek Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda (IMO) daha büyük başarı elde etmek istiyor.

Kırgız Matematik Takımı'nın liderleri Mamat Ishmatov, Timur Mambetov ve Bekzhol Zholdubai, bu başarının sadece başlangıç olduğunu ufukta daha büyük sevinçler yaşayabileceklerine inandıklarını söylediler.

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