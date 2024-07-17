Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Özbekistan'a gidiyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilecek resmi ziyaret Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine planlandı.

Caparov, ziyareti kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Taraflar, karşılıklı ilgi duyulan tüm alanlarda ikili işbirliğinin güncel konularını ve Kırgız-Özbek ilişkilerinin gelişme perspektiflerini ele alacaklar.

Ayrıca, ziyaret kapsamında Caparov, Özbekistan'da Kırgızistan Kültür Günleri'nin resmi açılış törenine katılacak ve iki cumhurbaşkanının katılımıyla devam eden ikili projelerin çevrimiçi lansman töreni de yapılacak.

Ziyaret kapsamında Kırgız-Özbek İş Forumu ve Kırgızistan ve Özbekistan Yükseköğretim Kurumları Rektörleri Forumu gibi çok sayıda etkinlik planlanıyor.