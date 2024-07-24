Kırgızistan Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırgızistan Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu

Kırgızistan 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, 18-23 Temmuz tarihleri ​​arasında Maldivler'de düzenlenen Orta Asya Voleybol Birliği (CAVA) Şampiyonası'nda zafere ulaştı.

Orta Asya Voleybol Birliği tarafından organize edilen turnuvaya toplamda dört takım katıldı ve birbirleriyle round-robin formatında karşılaştılar.

Grup aşamasında Kırgız Kadın Takımı, Maldivler ve Nepal'i yenerek ikinci sırada yer aldı. Kırzıglı genç sporcular bu aşamada sadece Sri Lanka'ya yenildi.

Yarı finalde Kırgız takımı Nepal'i 3:0'lık skorla ikinci kez yenerek finale yükseldi ve 23 Temmuz'da Sri Lanka takımıyla tekrar karşılaşarak bu karşılaşmadan da aynı skorla ayrılarak turnuvada şampiyonluk ipini göğüslediler.

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