Kırgızistan Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu

Orta Asya Voleybol Birliği tarafından organize edilen turnuvaya toplamda dört takım katıldı ve birbirleriyle round-robin formatında karşılaştılar.

Grup aşamasında Kırgız Kadın Takımı, Maldivler ve Nepal'i yenerek ikinci sırada yer aldı. Kırzıglı genç sporcular bu aşamada sadece Sri Lanka'ya yenildi.

Yarı finalde Kırgız takımı Nepal'i 3:0'lık skorla ikinci kez yenerek finale yükseldi ve 23 Temmuz'da Sri Lanka takımıyla tekrar karşılaşarak bu karşılaşmadan da aynı skorla ayrılarak turnuvada şampiyonluk ipini göğüslediler.