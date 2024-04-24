Kırgızistan Karabağ'da okul inşaa eden üçüncü ülke olacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Azerbaycan'a devlet ziyaretinde bulunmasının memnuniyet verici olduğunu belirten İsmailzade verdiği demeçte "Kırgızistan işgalden kurtarılan topraklardaki inşaat sürecine de katılacak. Cumhurbaşkanı Caparov'un Azerbaycan ziyareti kapsamında Karabağ'da bir eğitim kurumunun daha temeli atılacak" açıklamasında bulundu.

ADA Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "COP29 ve Azerbaycan için Yeşil Vizyon" konulu uluslararası foruma Kırgız Cumhurbaşkanı ile beraber katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de foruma katılımcıların sorularını yanıtladı.