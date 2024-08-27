Kırgızistan Merkez Bankası faiz oranını açıkladı

Yapılan açıklamada bankacılık sisteminin temel göstergelerinin istikrarlı kaldığı kaydedildi. Bankacılık sektörünün likidite rezervi ve kaynak tabanı, ekonomiye verilen kredilerin genişlemesine katkıda bulunmaktadır; krediler öncelikle nüfusun tüketici amaçlarının yanı sıra ticaret, inşaat ve taşımacılığın finansmanı için verilmektedir.

Verilerine göre Kırgızistan'da yıllık enflasyon oranı düşüş göstererek yüzde 3,6 seviyesinde bulunuyor.

Kırgızistan Merkez Bankası yönetim kurulunun faiz oranına ilişkin bir sonraki toplantısı 28 Ekim 2024'te gerçekleştirilecek.