Kırgızistan ve Tacikistan büyücülerle mücadele başlattı

Asia-Plus Haber Ajansı'nın Tacikistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Tacikistan'da yetkililer tam anlamıyla bir cadı avına giriştiler ve bunun sonucunda yalnızca uzak Ghafurov Bölgesi'nde 50'den fazla büyücü tutuklandı.

Tacik hükümeti, Mayıs ayının başlarında büyücülük, falcılık ve benzeri hizmetleri suç sayan ve uygulayıcılarını dolandırıcı olarak nitelendiren yeni bir yasayı yürürlüğe koydu. Düzenlemeden önce bu tür fiiler sadece idari suç olarak değerlendiriliyordu.

Tacik İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik taramasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Tutuklananların her biri para kazanmak için çeşitli hile ve teknikler kullanarak bölge ve civarda yaşayanları dolandırdığı sabit olan kişiler" denildi.

Kırgızistan Meclisi'ndeki milletvekilleri de benzer şekilde sihirbazlığa karşı sert önlemler aldı ve şifacı veya medyum olduğunu iddia edenlerin, kristal küre veya semender gözüne sahip olduğunu söyleyenlerin kamuya açık reklam vermesini yasaklayan değişiklikleri kabul etti . Yasak sadece yazılı ve görsel medyayı değil, sosyal medyayı da kapsıyor.

Yasa değişiklikliğinin mimarlarından Marlen Mamataliev, tedbirin "vicdansız vatandaşların" toplumun savunmasız kesimlerinden faydalanmasını önlemek için tasarlandığını söyledi.