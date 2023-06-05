Kırgızistan’da darbe girişimi iddiasıyla toplu gözaltı

Kırgızistan’da darbe girişimi iddiasıyla onlarca kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kırgızistan’da darbe girişimi iddiasıyla toplu gözaltı

Kırgızistan yerel basınında Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, darbe hazırlığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi. İstihbarat biriminin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Eş zamanlı operasyonlarla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmazken Rusya'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, darbe girişimine ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu belirterek, Rusya’nın durumu yakından takip ettiğini söyledi. (İHA)

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