Kırgızistan’da yeni enflasyon oranları açıklandı

Kırgızistan’da yıllık enflasyon oranı, Haziran 2025’te yüzde 8 olarak ölçüldü. Bu oran, Kasım 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret ediyor. Ulusal İstatistik Komitesi’nin verilerine göre, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı yüzde 10,2’ye çıkarak dikkat çekerken, konut ve enerji giderlerinde yüzde 14,1’e ulaşan artış yaşandı.

SAĞLIK VE ULAŞIMA ZAM GELDİ

Sağlık harcamaları yüzde 7,6, ulaşım yüzde 2,4 oranında yükseldi. Buna karşılık, kültür ve eğlence harcamalarında artış yavaşladı. Eğitim giderlerinde çok sınırlı bir düşüş yaşanırken, iletişim hizmetleri fiyatlarında yüzde 0,1 oranında gerileme görüldü.