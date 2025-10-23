Olay İhsangazi ilçesi Kuşçular Mahallesi yakınlarında yaşandı. İbrahim Çakal 20 Ekim'de kara yolu kenarında ölü bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemede bulunan araç farı kırıklarının marka eşleştirmesi sonucu İbrahim Çakal'a çarptığı değerlendirilen araç tipi belirlendi. Güvenlik kameraları incelenerek, 13 şüpheli araç tespit edildi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yürütülen analiz sonucu şüpheli araç sayısı 2'ye düşürüldü.
Araçlardan birinin Bartın'da tamir ettirildiğinin anlaşılması üzerine yapılan incelemede, tamir ettirilen minibüsün farı ile olay yerinde bulunan kırık far parçaları eşleşti. Minibüsün sürücüsü M.Ö. tutuklandı.