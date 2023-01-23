Zeynep Bastık çok özlediği sahnelere geri döndü

Omurga kemiğini kırması nedeniyle sahnelere ara veren şarkıcı Zeynep Bastık, iyileşir iyileşmez hayranlarıyla buluştu. Genç şarkıcı sahnede coştu, coşturdu.

Konserler serisine önceki akşam Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezinde start veren Türkçe pop müziğin en iyi kadın vokallerinden Zeynep Bastık, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

KIYAFETİYLE BÜYÜLEDİ

Azerbaycanlı hayranları ile buluşmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Bastık, iki saat süren performansında dinleyenleri yalnızca sesiyle değil Koza Genç Tasarımcılar Yarışmasında 2. Olan Şakir Buldan imzalı kıyafetiyle de büyüledi.

Uzun süre evinde vakit geçirdiğini belirten Bastık, sahnedeki enerji dolu halleriyle dikkat çekti.

Konserinin ardından sosyal medya hesabından geceye ait paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

''HALİMİN ÖZETİ BUDUR''

"1,5 ayın sonunda tekrar ekibimle ve sizinle sahnede olmak... Halimin özeti budur. Sağlıktan daha önemli bir şey yok. O yüzden bu gecenin zevkini çok başka türlü çıkarttım. Enerjiniz harikaydı Bakü."