Kırıkkale Kampüsü’nde korku dolu anlar! 13 öğrenci yaralandı

Kaynak: İHA

Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde öğrencileri taşıyan dolmuş sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Kazada 13 öğrenci yaralandı.

Kaza, Kırıkkale Üniversitesi kampüsündeki Veteriner Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 71 K 0027 plakalı dolmuş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 öğrenci, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw548914-01.jpg

aw548914-02.jpg

Son Haberler
Maça saatler kala Hugo Ekitike'den büyük Galatasaray itirafı!
Maça saatler kala Hugo Ekitike'den büyük Galatasaray itirafı!
Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (30 Eylül 2025)
Dolar ve euro ne kadar?
Endonezya'da okul binası çöktü! Enkaz altına kalanlar var: Ölü ve yaralılar var
Endonezya'da okul binası çöktü! Enkaz altına kalanlar var: Ölü ve yaralılar var
Nevşehir'de fuhuş operasyonu! Gözaltılar var
Nevşehir'de fuhuş operasyonu! Gözaltılar var
Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor: BIST 100 ne kadar geriledi? (30 Eylül 2025)
Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor!