Kırıkkale'de 2 IŞİD üyesi yakalandı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de 2 IŞİD üyesi yakalandı

Kırıkkale'de terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyon kapsamında 2 IŞİD üyesi gözaltına alındı

Kırıkkale'de IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.
Bölgeden aktarılan bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, silahlı terör örgütü IŞID'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, IŞİD ile bağlantısı bulunan 2 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı ev tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
İki yabancı, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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