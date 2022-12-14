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Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 04:14
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Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem

Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 03.49'da meydana gelen deprem, 12,48 kilometre derinde kaydedildi. (AA)

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