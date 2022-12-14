﻿Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03.49'da meydana gelen deprem, 12,48 kilometre derinde kaydedildi. (AA)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03.49'da meydana gelen deprem, 12,48 kilometre derinde kaydedildi. (AA)
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