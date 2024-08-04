Kırıkkale'de ağır yaralı olarak emniyete sığındı

Ağır yaralı emniyete sığındı

Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu bir şahıs, sırtından vurularak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, husumetli olduğu E.A.'nın bulunduğu otomobile dört el ateş etti. Kurşunlar, arka camdan ve koltuktan geçerek E.A.'nın sırtına isabet etti ve şahsı ağır yaraladı. Olay sonrası can havliyle otomobiliyle kaçan E.A., İl Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı ve burada yardım çağrısında bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, E.A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.