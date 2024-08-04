Kırıkkale'de ağır yaralı olarak emniyete sığındı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de ağır yaralı olarak emniyete sığındı

Kırıkkale'de silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralı olarak emniyete sığındı.

Ağır yaralı emniyete sığındı

Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu bir şahıs, sırtından vurularak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, husumetli olduğu E.A.'nın bulunduğu otomobile dört el ateş etti. Kurşunlar, arka camdan ve koltuktan geçerek E.A.'nın sırtına isabet etti ve şahsı ağır yaraladı. Olay sonrası can havliyle otomobiliyle kaçan E.A., İl Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı ve burada yardım çağrısında bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, E.A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler
Kırıkkale 71 yaşındaki kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu
Kırıkkale 71 yaşındaki kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son Haberler
Filenin Sultanları İtalya karşısında Spor
Filenin Sultanları İtalya karşısında
Yeniçağ Gazetesi: Çiftçinin hakkı olan milyonları yuttular Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Çiftçinin hakkı olan milyonları yuttular
Bakan açıkladı. Çakarlı araç kullananlara ceza Gündem
Bakan açıkladı. Çakarlı araç kullananlara ceza
Hüseyin Yücel transferi açıkladı Spor
Hüseyin Yücel transferi açıkladı
Tokat ve Bolu'da arkaya arkaya deprem! Gündem
Tokat ve Bolu'da arkaya arkaya deprem!
2 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Evinde ölü bulundu Yerel Haberler
2 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Evinde ölü bulundu