Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildiği açıklandı

Kaynak: İHA
Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildiği açıklandı

Kırıkkale'de son bir haftada yapılan operasyonlarda 10 bin 900 adet makaron ile 9 adet kaçak telefon ele geçirildiği duyuruldu.

Kırıkkale'de son bir haftada yapılan operasyonlarda 10 bin 900 adet makaron ile 9 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürün ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 12-21 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 10 bin 900 adet içi dolu makaron ile 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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