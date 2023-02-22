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Kırıkkale'de depoda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 18:03
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Kırıkkale'de depo yangını

Kırıkkale'de depoda çıkan yangın söndürüldü
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İHA'nın haberine göre, Kırıkkale'de strafor malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1285. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şahin'e ait strafor malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Sanayi esnafı tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yapılan incelemede ise yangının kaynak makinesinden çıktığı öne sürüldü.

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