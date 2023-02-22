Kırıkkale'de depoda çıkan yangın söndürüldü

İHA'nın haberine göre, Kırıkkale'de strafor malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1285. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şahin'e ait strafor malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Sanayi esnafı tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yapılan incelemede ise yangının kaynak makinesinden çıktığı öne sürüldü.