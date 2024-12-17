Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! yaralılar var

Sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Kaletepe Mahallesi 1026. Sokak’ta meydana gelen kazada, halk otobüsüyle bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, S.E. (45) yönetimindeki 71 ACK 342 plakalı Karsan marka halk otobüsü, Ç.G. (25) idaresindeki 06 BE 6011 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk etti.

Kazada her iki sürücünün yanı sıra otobüsteki yolculardan P.Ş. (32), H.G. (87), D.E. (52), G.U. (54) ve S.K. (34) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trafik ekipleri, kaza alanında inceleme yaparak araçları otoparka çekti. Kazaya ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaya davet etti.