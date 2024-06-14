Kırıkkale’de Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümünde ay yıldızlı gösteri gururlandırdı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği coşkulu bir törenle kutladı. Etkinlikler, vatan sevgisini ve milli birlik ruhunu pekiştiren gösterilerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Törene katılan vatandaşlar, komandoların etkileyici gösterilerini büyük bir ilgiyle izledi. Gösterilerin en dikkat çekici anı, komandoların muhteşem bir koreografiyle oluşturduğu "Ay yıldız" figürü oldu. Bu anlamlı gösteri, izleyenlerden büyük alkış alarak törene damgasını vurdu.